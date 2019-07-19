Минск, 19 июля. Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область трех тонн белорусской черники.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 июля в фитосанитарном контрольном пункте "Лобок" должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежей черники, которая перевозилась в двух автотранспортных средствах.

Установлено "отсутствие фитосанитарных сертификатов на продукцию и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и фитосанитарную безопасность продукции".