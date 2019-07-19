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Дата распечатки: 19.07.2019 18:53
 
19.07.2019 18:41 Общество

Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область трех тонн белорусской черники

Минск, 19 июля. Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область трех тонн белорусской черники.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 июля в фитосанитарном контрольном пункте "Лобок" должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежей черники, которая перевозилась в двух автотранспортных средствах.

Установлено "отсутствие фитосанитарных сертификатов на продукцию и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и фитосанитарную безопасность продукции".

БелаПАН.

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