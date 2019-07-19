Совмин утвердил положение о взаимодействии госорганов при подготовке документов "для обеспечения вывоза нефтепродуктов из России"

Минск, 19 июля. Совет министров 18 июля утвердил положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации.

"Положением определяется порядок взаимодействия государственных органов и других организаций при подготовке индикативных балансов добычи, потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, протокола согласования вывоза товаров из Российской Федерации в Беларусь", — сообщила пресс-служба правительства.

Также оговорено взаимодействие при подготовке списка субъектов предпринимательской деятельности — получателей этих товаров в Беларуси.

Постановление принято "в целях реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года".

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года.