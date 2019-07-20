Посол Великобритании: Не понимаю, почему белорусские власти не готовы слушать критику своих граждан

Минск, 20 июля. Великобритания и Евросоюз продолжают критиковать Беларусь за отсутствие развития в сфере гражданских и политических прав, отметила в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.

"Ваше правительство очень любит говорить, что Беларусь является молодой страной, поэтому для граждан важнее всего обеспечение их экономических прав и права на образование. Гражданские и политические права власти считают чем-то менее важным. Но мы, в Евросоюзе, не согласны с такой позицией. И я не понимаю, почему власти не готовы слушать мнение своих граждан и критику по различным вопросам", — подчеркнула дипломат.



В качестве положительного примера Гибб привела ситуацию в Бресте, где больше года активисты протестовали против строительства аккумуляторного завода. "Месяц за месяцем местные власти отказывали людям в разрешении на проведение акций протеста, активистов задерживали, штрафовали и так далее. Сейчас арестовали владельца завода, проводятся проверки", — напомнила она.



"Хорошо, что власти прислушались к жителям города, но сколько, к сожалению, понадобилось времени для того, чтобы чиновники задумались о том, что у граждан есть право на критику", — добавила Гибб.



"Если граждане хотят протестовать против чего-то, то не вижу причин, почему власти запрещают людям выразить их мнение, их гражданскую позицию", — заявила посол.



По ее словам, в Беларуси также сохраняется проблема со свободной работой негосударственных СМИ. "Дело БелТА" в августе прошлого года было ужасно, в нем не было необходимости. И мне кажется, что власти понимали, что обвинение было надуманным, но не ожидали той реакции, которая последовала от международного сообщества. Мы продолжаем критиковать отсутствие развития в сфере гражданских и политических прав", — сказала Гибб.



При этом она отметила, что со стороны белорусского гражданского общества и оппозиции "иногда есть завышенные ожидания, что мы (европейские дипломаты. — БелаПАН.) будем открыто критиковать белорусские власти".



"Но мы — дипломаты, послы, находимся здесь с разрешения правительства Беларуси и должны это уважать. Открыто выступать с резкой критикой контрпродуктивно, но это не значит, что мы не выражаем критику за закрытыми дверями, мы ее выражаем, — сказала Гибб. — Некоторые представители гражданского общества и политической оппозиции говорят, что мы не должны работать с властями. Но это, по-моему, бессмысленно. Конечно, надо говорить и с представителями правительства. Коммуникация — это очень важно. Мы не всегда можем договориться, но обсуждать имеющиеся проблемы необходимо".



Она обратила внимание на то, что за последние годы ситуация в Беларуси немного изменилась — власти демонстрируют желание развивать отношения с Евросоюзом и США.



"Я знаю, что Беларусь пытается сбалансировать отношения с Россией и Западом. И для нас это не вопрос выбора Беларусью между Россией и Западом. У Беларуси есть соседи, поменять их нельзя, поэтому важно развивать нормальные отношения со всеми. Отношения с Россией — большим и важным соседом, с которым есть общие история, культура, язык, — это очень важно, — подчеркнула посол. — Великобритания и ЕС считают, что у Беларуси есть право развивать отношения с разными странами. Я и мои европейские коллеги много работаем для того, чтобы развивать отношения с Беларусью, которая является важной страной в центре Европы".



Британский дипломат также отметила, что белорусские чиновники любят говорить о Беларуси как о мосте между Западом и Востоком. "Но чтобы быть мостом, Беларусь должна понимать Европу и Евросоюз, должна понимать наши устремления. Поэтому важно, что у нас наладился диалога, что мы можем говорить друг с другом", — подчеркнула Гибб.



На вопрос, осуществима ли белорусская инициатива "Хельсинки-2" и сможет ли Минск стать площадкой для переговоров о новом мироустройстве, Гибб отметила, что такая площадка уже есть — это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



"Беларусь — член ОБСЕ, и я знаю, что недавно правительство Беларуси выдвинуло несколько свежих предложений по вопросам безопасности, — сказала Гибб. — Я не ознакомлена с деталями этих предложений, поэтому не могу их комментировать. Но Беларусь очень серьезно относится к вопросам безопасности, и мы это приветствуем. Я уверена, что коллеги из стран — членов ОБСЕ очень внимательно рассмотрят предложения, выдвинутые Беларусью".



С инициативой о новом Хельсинкском процессе Александр Лукашенко выступил в июле 2017 года на открытии 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. "Этот шаг не следует воспринимать как некую громкую международную инициативу ради инициативы. Он в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов", — подчеркнул Лукашенко.



Полный текст интервью Фионны Гибб публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.