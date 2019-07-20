Посол Великобритании Фионна Гибб: Мне сложно уезжать из Беларуси

Минск, 20 июля. "Три с половиной года в Беларуси были для меня очень интересными, позитивными и успешными. Мне сложно уезжать", — сказала в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.



"Когда я приехала, у меня не было конкретных планов, но тогда, на мой взгляд, наше внимание было сосредоточено только на сфере прав человека. И это, конечно, правильно — фиксировать внимание на такой сфере. Но мне хотелось добавить и другие акценты, другие направления в наших двусторонних отношениях", — рассказала дипломат.



"Оценивая прошедшие три года, могу сказать, что в наших отношениях появились различные аспекты. При этом вопрос прав человека остается важным, и мы продолжаем обсуждать эту проблемную тему с белорусскими властями. Но к ней мы добавили новые темы, и я вижу в этом позитивное развитие", — отметила Гибб.



По ее словам, отношения между Великобританией и Беларусью "развиваются поступательно". "Конечно, остаются вопросы, по которым у нас есть расхождения. Но в целом, я считаю, что наши отношения развиваются позитивно. Конечно, как я и сказала, есть критика. Но где в мире вы видели отношения между странами, в которых не было бы критики друг друга? Конечно, всегда есть какие-то претензии. Но важно, чтобы у нас была возможность говорить друг с другом и обсуждать проблемы", — подчеркнула посол.



Фионна Гибб обратила внимание на активизацию двусторонних отношений в политической сфере. Так, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей год назад посетил Великобританию. "Это был первый за 25 лет визит главы белорусского МИД в Лондон. Наш заместитель министра иностранных дел сэр Алан Дункан в 2017 году побывал в Беларуси. Это также был первый подобный визит после провозглашения независимости Беларуси. Для меня это знаменательные события", — сказала дипломат.



Гибб также напомнила об июньском визите государственного министра по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджа Холлингбери. "Так что не только наши политические отношения развиваются — мы работаем и над развитием торгового взаимодействия", — отметила она.



Кроме того, по словам дипломата, Беларусь и Великобритания сотрудничают в сфере безопасности — министерства обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве. "Хорошо развиваются наши отношения в сфере культуры. Гуманитарные связи очень сильные", — добавила Фионна Гибб.