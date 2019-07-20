Посол Великобритании: В Беларусь до сих пор довольно сложно инвестировать

Минск, 20 июля. "Снижение бюрократической нагрузки сделало бы Беларусь более привлекательной для британского бизнеса" — такое мнение высказала в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.

"Важна также устойчивость экономики, уверенность в завтрашнем дне и понятные правила игры, — добавила она. — Если бизнес-среда зарегулирована, если имеет место бюрократия и правила игры меняются каждый день, то ни один инвестор не захочет работать и остаться в стране. Важно быть уверенным в законах, чтобы они не менялись внезапно".

Как считает Гибб, Беларуси необходимо активнее продвигать себя в международном сообществе, показывать и рассказывать о практических примерах успешного ведения бизнеса. "Это миф, что любой бизнесмен в Великобритании или другой стране пораньше с утра думает: "Где бы я мог инвестировать сегодня? О, есть же Беларусь!" Это совсем не так. В мире есть конкуренция, есть другие страны, которые, возможно, более привлекательны и интересны для инвесторов, в которые проще инвестировать, чем в Беларусь. В вашу страну до сих пор довольно сложно инвестировать", — заметила дипломат.

"У меня есть пример британской компании, которая довольно давно здесь работает. Она не занимается инвестициями, но продает здесь свои двигатели. Сейчас у них наладились здесь хорошие отношения, они уже понимают белорусский рынок и законодательство, упорно продолжают развивать тут свой бизнес. Но все же считают, что здесь сложно работать, в том числе из-за большой бюрократии", — рассказала Гибб.

Посол привела данные белорусской официальной статистики, согласно которым количество компаний с британскими инвестициями в Беларуси уменьшилось с 264 в начале 2016 года до 211 — на начало нынешнего. "Но это не совсем точные данные, потому что большинство инвестиций из Великобритании на самом деле российские — это компании из России, у которых есть офис в Лондоне. Так что, я бы сказала, что это не совсем британские инвестиции", — заметила она.



Есть франчайз-компании — MotherCare, Next, Accessorize. Но таких компаний мало, заключила британский дипломат.