Фионна Гибб: Защита прав ЛГБТ-сообщества — один из аспектов темы прав человека

Минск, 20 июля. Защита прав ЛГБТ-сообщества — один из аспектов темы прав человека. Об этом в интервью БелаПАН заявила посол Великобритании Фионна Гибб, отвечая на вопрос, насколько принципиальным является для британского посольства вывешивание радужного флага в Международный день борьбы с гомофобией.



Последние несколько лет 17 мая посольство Великобритании в Минске вывешивает над зданием дипмиссии радужный флаг. Эти действия вызвали негативную реакцию со стороны руководства МВД Беларуси.



"Мы вывешивали флаг не для того, чтобы продвигать ЛГБТ, а для того, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации, — подчеркнула Гибб. — Данный вопрос важен не только для нашего посольства, но и для нашей страны, нашего правительства. Наш МИД поддерживает идею с вывешиванием радужного флага, и я решила, что мы должны его вывесить".

По словам британского дипломата, перед тем, как принять такое решение в этом году, она консультировалась с представителями белорусского ЛГБТ-сообщества. "Я помню, что год назад был всплеск гомофобных комментариев, и мне не хотелось, чтобы ЛГБТ-сообщество как-то пострадало из-за моего решения вывесить флаг. Они обсудили это между собой и вернулись с ответом: они хотели бы, чтобы посольство снова вывесило радужный флаг", — рассказала Гибб.



На вопрос, становится ли белорусское общество более толерантным по отношению к ЛГБТ-сообществу, она ответила: "Я не знаю белорусское общество изнутри, не живу в нем. Но среди моих знакомых в Беларуси есть только три-четыре человека, кто открыто говорит о своей принадлежности к ЛГБТ. Хотя мне кажется, что ситуация все же чуть-чуть лучше, чем была, например, пять лет назад".

Например, отметила Гибб, когда в прошлом году Игорь Шуневич, занимавший на тот момент должность министра внутренних дел, дал интервью, в котором грубо высказался в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, это возмутило многих. "Я знаю, что многие люди, даже те, которые никогда не поддерживали ЛГБТ, критиковали слова министра. Мне кажется, что это позитивный шаг", — считает британский дипломат.