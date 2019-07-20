Посол Великобритании: В вопросе отмены смертной казни общественное мнение не должно быть решающим фактором

Минск, 20 июля. В вопросе отмены смертной казни общественное мнение не должно быть решающим фактором, заявила в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.



"Нужна политическая воля государства, которое должно просвещать своих граждан, — убеждена она. — Когда наше правительство решило отменить смертную казнь, общественное мнение не поддерживало это решение. Но общественное мнение не было ключевым при принятии правительством решения в 1960-х — в то время наше правительство хотело действовать по международным стандартам в сфере прав человека".



Гибб подчеркнула, что отказ от смертной казни — это международная тенденция. "Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Первый шаг на этом пути — введение моратория, и я не понимаю, почему белорусское правительство не может принять такое решение", — сказала британский дипломат.



Фионна Гибб полагает, что мнение общества в Беларуси по вопросу смертной казни меняется: "Я знаю, что, по статистике, большинство все еще выступает за смертную казнь в стране, но разница между сторонниками и противниками уменьшается — сейчас это где-то 60% за смертную казнь и 40% — против".



Посол обратила внимание на то, что когда речь заходит о проблеме смертной казни, белорусские официальные лица всегда ссылаются на итоги референдума, когда большинство граждан проголосовало за сохранение этого вида наказания. "Но это очень избитый, заезженный аргумент, — подчеркнула Гибб. — С момента референдума прошло 23 года. Это значит, что все граждане, которым сейчас меньше 40 лет, не голосовали по данному вопросу".



По словам дипломата, вместе с главой рабочей парламентской группы по вопросу смертной казни Андреем Наумовичем и британскими экспертами она посетила каждый областной центр Беларуси. "Мы встречались со студентами в университетах, и большинство студентов, с которыми мы общались, не выступают за смертную казнь. Мне кажется, что необходимо продолжать работу по просвещению и распространению информацию об этой проблеме. И у нашего посольства есть такое намерение", — добавила Фионна Гибб.