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Дата распечатки: 20.07.2019 11:31
 
20.07.2019 10:38 Экономика, Общество

Фионна Гибб: Беларусь не сможет привлечь много британских туристов при отсутствии бюджетных перелетов в страну

Минск, 20 июля. Беларусь не сможет привлечь много британских туристов, пока не организованы бюджетные перелеты в страну. Такое мнение высказала в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.

"Из аэропорта Гатвик сюда летают рейсы, но билет там недешевый. Не думаю, что к ним у туристов есть большой интерес", — сказала дипломат.

По ее мнению, Беларусь могла бы привлекать больше туристов, если бы в Минск из Великобритании летали такие бюджетные авиакомпании, как WizzAir, EasyJet, Ryanair. "Сейчас таких рейсов нет", — констатировала Гибб.

Посол отметила, что бюджетные авиакомпании летают из Великобритании в Вильнюс. "Но если британцы из Вильнюса решат ехать в Беларусь на поезде или машине, то им нужно получать визу, а это дополнительные сложности", — подчеркнула она.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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