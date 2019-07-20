Фионна Гибб: Беларусь не сможет привлечь много британских туристов при отсутствии бюджетных перелетов в страну

Минск, 20 июля. Беларусь не сможет привлечь много британских туристов, пока не организованы бюджетные перелеты в страну. Такое мнение высказала в интервью БелаПАН посол Великобритании Фионна Гибб, которая в августе уезжает из Минска в связи с окончанием дипломатической миссии.



"Из аэропорта Гатвик сюда летают рейсы, но билет там недешевый. Не думаю, что к ним у туристов есть большой интерес", — сказала дипломат.



По ее мнению, Беларусь могла бы привлекать больше туристов, если бы в Минск из Великобритании летали такие бюджетные авиакомпании, как WizzAir, EasyJet, Ryanair. "Сейчас таких рейсов нет", — констатировала Гибб.



Посол отметила, что бюджетные авиакомпании летают из Великобритании в Вильнюс. "Но если британцы из Вильнюса решат ехать в Беларусь на поезде или машине, то им нужно получать визу, а это дополнительные сложности", — подчеркнула она.