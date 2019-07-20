На поле в Гродно сгорел почти гектар посевов ячменя

Минск, 20 июля. Почти гектар посевов ячменя сгорел вечером 19 июля в Гродно.

Как сообщает региональное управление МЧС, в 19.56 поступила информация о загорании ярового ячменя (фуражное зерно) на корню в поле возле ул. Короткевича. В результате пожара уничтожено 0,9 га посевов. Работники МЧС спасли 179,1 га посевов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

С начала года в Гродненской области зафиксировано 244 загорания сухой растительности на общей площади 92,03 га, 59 лесных пожаров на площади 844,79 га, шесть загораний торфа на площади 2,63 га.