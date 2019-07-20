Минск, 20 июля. Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Закон принят "в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь", отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных). Отдельным категориям осужденных (в т.ч. совершившим преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 "антинаркотической" статьи 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на один год, несовершеннолетним — на два года.

"С учетом сложившейся практики применения амнистии она не распространяется на лиц, к которым в течение 2014—2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; осужденных за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью", — отмечается в релизе.

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тыс.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления в силу.

Документ был принят 28 июня обеими палатами Национального собрания.