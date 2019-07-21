Партия Зеленского с большим отрывом побеждает на внеочередных парламентских выборах в Украине

Минск, 21 июля. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" с большим отрывом от конкурентов побеждает на прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборах в Украине.

По данным национального экзитпола, СН получила 43,9% голосов, "Оппозиционная платформа — За жизнь", объединившая силы оппозиционных политиков Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (кум президента РФ Владимира Путина), — 11,5%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко — 8,9%, партия "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко — 7,6%, партия "Голос" вокалиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука — 6,3%.

Согласно исследованию, проведенному телеканалом "1+1", у "Слуги народа" 44,4% голосов, ОПЗЖ — 12,5%, ЕС — 8,5%, "Батькивщины" — 7,7%, "Голоса" — 6%.

Таким образом, 5-процентный барьер преодолели пять партий.

Результат экзитпола "1+1" был выведен на экран в штабе "Слуги народа", куда прибыл Зеленский. По его словам, такой результат не только свидетельство большого кредита доверия, но и большая ответственность. "Три четверки — очень классный, мощный, символичный результат. 73 — было бы лучше", — пошутил Зеленский (столько он набрал во втором туре президентских выборов в апреле. — БелаПАН.). Приоритетами партии в парламенте он назвал прекращение войны на Донбассе, возвращение пленных и победу над коррупцией.

Новый парламент должен избрать нового премьер-министра и новое правительство. После голосования на своем избирательном участке Зеленский заявил, что видит главой кабинета "абсолютно профессионального экономиста", не имеющего "никакого политического решения" и не занимавшего должности премьер-министра, спикера Верховной рады или руководителя фракции. "Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте", — отметил президент. По словам Зеленского, он уже ведет консультации.

Выборы в 450-местный парламент проходили по пропорционально-мажоритарной системе. В связи с тем, что Киев не контролирует часть территории (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), одномандатных округов было не 225, а 199.