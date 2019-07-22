Лукашенко: У нас с ЕС общая беда — Украина (дополнено)

Минск, 22 июля. Александр Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации ситуации в Украине. Об этом он заявил 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает дипмиссию в Беларуси.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, — этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен — вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу. "Дело в том, что эта проблема наша с вами — мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", — считает Лукашенко.

По его мнению, ЕС "несет полную ответственность за происходящие в Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу — пойти на сближение с Европой". "Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал "а", должен сказать "б", если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", — подчеркнул глава государства.

Андреа Викторин была назначена на должность главы представительства ЕС в Беларуси в июле 2015 года. Теперь она возглавит представительство ЕС в Армении. Уже известно, что ее преемником в Минске станет Дирк Шубель, который в последнее время руководил управлением Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Шубель несколько раз посещал Беларусь в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства ЕСВД, последний раз — в июле прошлого года. Он возглавлял делегацию Европейского союза на очередном, пятом, раунде диалога координационной группы "Беларусь — ЕС" по правам человека.