Замглавы МИД Кравченко принял участие в министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания в Вашингтоне

Минск, 22 июля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 16—18 июля находился с визитом в Вашингтоне, где принял участие в работе второй министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания. Мероприятие было инициировано государственным секретарем США Майком Помпео, сообщает белорусский МИД.

В конференции приняли участие главы и представители руководства внешнеполитических ведомств из 115 государств, а также религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира. "Конференция стала самым масштабным событием в области прав человека, когда-либо организованным в Государственном департаменте США", — отмечается в сообщении.

На конференции выступили вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майк Помпео.

В своем выступлении Кравченко подтвердил приверженность Беларуси принципам свободы вероисповедания, изложил подходы государства в этой области, а также отметил исторически сложившееся в Беларуси мирное сосуществование различных религиозных конфессий.

В ходе визита в Вашингтон Кравченко провел встречи со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл, исполняющим обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, первым заместителем директора офиса по вопросам торговли людьми Госдепартамента Кэри Джонстон, директором офиса Европы и Евразии Министерства финансов Брайаном Макколи.

Состоялась встреча Кравченко с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером. Стороны обсудили возможности двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития туризма и сохранения культурных объектов.

Также проведены встречи с представителями аналитического сообщества и деловых кругов.