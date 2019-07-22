Лукашенко: Гендиректор МАГАТЭ был выдающимся международным деятелем

Минск, 22 июля. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" выразил соболезнования семье генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, который скончался 22 июля в возрасте 72 лет.

"Ушел из жизни выдающийся международный деятель, который посвятил себя идее нераспространения ядерного оружия, развития и применения мирного атома для поддержания благополучия во всем мире. Благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе он по праву заслужил признание и уважение в мировом масштабе", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.

Амано посещал Беларусь в 2012 и 2016 годах.