Румас: Беларусь заинтересована в восстановлении товарооборота с Сирией до предвоенного уровня

Минск, 22 июля. Беларусь заинтересована в увеличении товарооборота с Сирией, заявил премьер-министр Сергей Румас 22 июля на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом.

"Мы рассматриваем ваш визит как весьма важный и знаковый для развития традиционно дружеских отношений с Сирией, — цитирует Румаса пресс-служба правительства. — Мы в Беларуси неравнодушны к тому, что происходит у вас в стране, внимательно следим за всеми событиями, переживаем вместе с вами. Сирия является нашим основным торговым партнером на Ближнем Востоке, и Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня товарооборота, который был до начала вооруженного конфликта в Сирии".

Валид аль-Муаллем подчеркнул, что сирийская сторона также заинтересована в восстановлении отношений с Беларусью, которые были до начала кризиса в Сирии.

Дипломатические отношения между Беларусью и Сирией были установлены 26 августа 1993 года. Договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 30 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. По итогам 2018 года взаимный товарооборот составил 41,1 млн долларов США, в том числе белорусский экспорт — 37,7 млн. В январе—мае 2019 года товарооборот составил 16,1 млн долларов (белорусский экспорт — 12,6 млн).

В 2015—2019 годах сирийской стороне переданы четыре партии гуманитарной помощи, включавшей детское питание, продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, одеяла, детскую одежду и обувь, а также технику МАЗ для восстановления экономики. В 2017—2019 годах более 1 тыс. сирийских детей отдохнули в Беларуси за счет принимающей стороны, отмечается в релизе.