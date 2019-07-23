ОЭСР: Беларусь отстает от других стран Восточного партнерства в вопросах конкуренции

Минск, 23 июля. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила очередную оценку условий для малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах Восточного партнерства, включая Беларусь.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН), предварительные данные Индекса МСП (его еще называют оценкой на основе европейского Акта о малом бизнесе) были вынесены на экспертное обсуждение в Париже. В составе белорусской делегации были представители Минэкономики, Совета по развитию предпринимательства и БСПН.

Как следует из материалов ОЭСР, наиболее впечатляющих результатов Беларусь достигла в политике экологического ориентирования МСП (Green economy policies for SME), став абсолютным лидером среди стран Восточного партнерства. По сравнению с предыдущим замером индекса, сделанным в 2016 году, оценка для страны выросла с 2,10 до 3,41 балла. Эксперты, в частности, обратили внимание на вступление в силу в июле 2017 года стандарта СТБ ISO 14001-2017 "Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению" и упрощение декретом № 7 многих экологических требований для малых предприятий.

Также Беларусь лучшая по условиям банкротства и возобновления деятельности (Bankruptcy and a second chance). По этому индикатору стране присвоили 3,31 балла против 2,57 в прошлый раз. По оценкам авторов исследования, с момента предыдущего замера сократились время и стоимость банкротства. Действует система раннего предупреждения банкротства, единственная в странах Восточного партнерства. Однако в ОЭСР обратили внимание на то, что применяемые Беларусью меры по предупреждению банкротства и реструктуризации долгов в основном касаются госкомпаний и не всегда доступны частному бизнесу.

Беларусь с 3,21 балла в лидерах и в части инновационной политики (Innovation policy) (лучше только Грузия). По мнению экспертов ОСЭР, инновационная инфраструктура в Беларуси расширилась, в том числе за счет ПВТ и индустриального парка "Великий камень". Значительны возможности инновационных фондов, а налоговые льготы во многом соответствуют лучшему опыту применения в ЕС.

Отстает Беларусь с услугами для развития МСП (Business development services). Изучались как сервисы правительственных структур, так и помощь бизнесу со стороны частных провайдеров услуг. Оценка по этому критерию улучшилась с 2,99 до 3,11 балла, но все еще остается ниже среднего значения для стран Восточного партнерства.

Слаба интернационализация (Internationalization) белорусского малого предпринимательства — 2,68 балла. Особенностью страны стали "ограниченные институциональные возможности в поддержке экспортеров, в том числе недофинансированные программы по развитию экспорта", считают составители индекса.

Самым скромным оказался результат в оценке условий конкуренции (Competition). По оценкам аналитиков ОЭСР, в белорусском законодательстве имплементирован 51 критерий свободной конкуренции, что составляет 70% критериев, реализуемых в ЕС. В других странах Восточного партнерства продвинулись дальше. В Беларуси борьба с картелями низка либо вообще отсутствует, а агентство по конкуренции (в данном случае МАРТ) не является независимым.

Всего в материалах исследования фигурирует более 10 индикаторов, по большинству из них оценки Беларуси близки к средним по региону. Нынешний замер Индекса МСП третий по счету. Предыдущие были составлены в 2012 и 2016 годах. Официальная презентация новой версии Индекса МСП запланирована на март следующего года в рамках "Недели Евразии".

"Предварительная оценка для Беларуси дана достаточно правдивая. Возможно, при участии Минэкономики и экспертов некоторые оценки еще будут уточнены и даже повышены, хотя одновременно по некоторым позициям они могут быть где-то даже завышены. Однако методика подсчета для всех стран идентична и результаты соответственно сопоставимы", — полагает директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич.

Главу БСПН, по ее словам, радует то, что в части условий работы для малого и среднего бизнеса страна оказалась в золотой середине, при этом динамика оценок в сравнении 2016 годом даже лучше, чем у других, хотя Беларусь значительно меньше вовлечена в проекты поддержки МСП, реализуемые в регионе при поддержке ЕС, ОЭСР и других международных структур. "Если страна при минимальной поддержке внешними ресурсами показывает такую хорошую динамику, значит, у нас есть хороший потенциал", — сделала вывод Тарасевич.