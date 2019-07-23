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Дата распечатки: 23.07.2019 10:53
 
23.07.2019 09:22 Фото

Органическое фермерское хозяйство "Здоровая страна"

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Корреспондент БелаПАН побывал у белорусских пионеров органического земледелия — в хозяйстве "Здоровая страна".

Идея создать органическое хозяйство родилась у бизнесмена Валентина Байко. Совладелец компании "Конте Спа", которая производит нижнее белье, одежду и чулочно-носочные изделия, — приверженец здорового образа жизни. С 2015 года вместе с коллегами он начал исследовать, можно ли в Беларуси выращивать ягоды и зерновые без химии.

Специалисты посещали органические хозяйства соседних стран, участвовали в семинарах и изучали специальную литературу. В 2016 году, когда видение бизнеса и технологии сформировалось, Валентин и его брат Дмитрий Байко создали ООО "Здоровая страна" на базе фермерского хозяйства Владимира Дунича.

На снимке 3 — управляющий органическим хозяйством Виталий Белоокий.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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