Круглый стол "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки для призывников"
23 июля в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Беларусь" прошел круглый стол "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки для призывников".
На снимках:
2, 11 — консультант на должности старшего офицера 1-го отдела 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов;
3, 4, 10 — начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров;
5, 7 — член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Елена Анисим;
6 — руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова;
8 — директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.