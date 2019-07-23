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Дата распечатки: 23.07.2019 16:56
 
23.07.2019 15:24 Фото

Круглый стол "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки для призывников"

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23 июля в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Беларусь" прошел круглый стол "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки для призывников".

На снимках:
2, 11 — консультант на должности старшего офицера 1-го отдела 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов;
3, 4, 10 — начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров;
5, 7 — член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Елена Анисим;
6 — руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова;
8 — директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский. 

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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