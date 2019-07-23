23.07.2019 16:28 Видео, Власть
Круглый стол, посвященный призыву в армию
23 июля в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Беларусь" прошел круглый стол "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки для призывников".
На видео:
консультант на должности старшего офицера 1-го отдела 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов;
начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров.