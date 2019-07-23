Лукашенко подписал закон об изменениях в УК

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", сообщает пресс-служба президента. Закон предусматривает в том числе снижение минимального предела наказания по частям 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотиков).

Срок лишения свободы по ч. 2 ст. 328 устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (ранее — от 5 до 8 и от 8 до 15 лет соответственно).



"Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Принятый закон также предусматривает установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга и за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.

Законопроект о внесении поправок в ряд кодексов был принят в первом чтении на весенней сессии 2018 года. Поправки предусматривали снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 "антинаркотической" статьи. Однако в декабре, при рассмотрении законопроекта во втором чтении, эти поправки были изъяты из законопроекта. Как пояснил тогда член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, сторонам не удалось достигнуть согласия при внесении поправок в эту статью. "Поэтому мы приняли решение изъять их из принимаемого сегодня законопроекта и рассмотреть их позже, в рамках иного проекта закона", — сказал он.



2 апреля этого года — в день открытия весенней сессии парламента — группа родственников осужденных пришла к Дому правительства, чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Выяснилось, что Совмин по-прежнему не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 УК из-за позиции МВД. Благодаря усилиям матерей осужденных удалось организовать встречу рабочей группы с представителями МВД и родственниками заключенных. В результате 13 июня Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта во втором чтении.



Как пояснил БелаПАН после голосования депутат Чекан, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по частям 2 и 3 статьи 328 УК, возможен пересмотр дел. "Статья 9 Уголовного кодекса предусматривает, что закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение осужденного, имеет обратную силу. Пересмотр дела возможен не автоматически, а по ходатайству осужденного. Решение будет принимать суд, который будет учитывать различные факторы, в том числе стал ли осужденный на путь исправления", — сказал он.