Россельхознадзор снял запрет на поставку белорусских яблок в РФ

Минск, 23 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 24 июля отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Как сообщила пресс-служба российского ведомства, такое решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора с 15 по 20 июля в Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок.

В ходе посещения Россельхознадзор оценил деятельность 51 предприятия по производству яблок, получил информацию о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами — членами ЕАЭС.

Белорусская продукция должна поставляться на рынки России без ограничений, заявил 30 мая на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствии Владимир Гракун, отвечая на вопрос БелаПАН о запрете поставок в Россию белорусских яблок и груш.

"Я думаю, что она будет поставляться. Вопросы, которые время от времени возникают у нас с Россельхознадзором, мы снимаем", — сказал Гракун.

При этом он подчеркнул, что Беларусь готова принять делегации и инспекции из России для проверки производителей. "Мы готовы показать сады. У нас их 20 тыс. гектаров интенсивного типа с урожайностью от 20 до 60 тонн с гектара. У нас есть хранилища на 104 тыс. тонн. Мы готовы показать, сколько мы получили яблок и груш, сколько мы заложили на хранение и готовы поставить", — заявил замминистра.

По его словам, Россельхознадзор уже проводил инвентаризацию по каждому поставщику и его объемам, чтобы "они, не дай бог, не поставили больше". При этом Гракун отметил, что сельхозпредприятия и фермеры, выращивающие яблоки и груши, "не занимаются коммерцией, перепродажей, их задача — произвести качественный продукт и продать его".

"Я думаю, что вопрос [с запретом поставок] снимется. Он просто надуманный", — сказал замминистра.

Запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Москва обвиняла Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.