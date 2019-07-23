В России за пять дней уничтожено почти 190 тонн продовольствия, ввезенного из Беларуси

Минск, 23 июля. С 15 по 19 июля уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси, сообщило управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Транспортные средства с продовольствием были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, пограничного управления ФСБ России по Смоленской области и МВД РФ по Смоленской области. В рамках межведомственного взаимодействия грузы были переданы в управление Россельхознадзора "для проведения дальнейшего контроля".

Специалисты управления установили, что 12 партий яблок, две из которых пытались ввезти под видом товара прикрытия — утеплителя из каменной ваты, а также лук-порей, корневой и листовой сельдерей, брокколи, свежий салат, шпинат, рукола и свежая капуста ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.