Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/23/ru_1011568/
Дата распечатки: 23.07.2019 21:33
 
23.07.2019 21:08 Экономика

В России за пять дней уничтожено почти 190 тонн продовольствия, ввезенного из Беларуси

Минск, 23 июля. С 15 по 19 июля уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси, сообщило управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Транспортные средства с продовольствием были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, пограничного управления ФСБ России по Смоленской области и МВД РФ по Смоленской области. В рамках межведомственного взаимодействия грузы были переданы в управление Россельхознадзора "для проведения дальнейшего контроля".

Специалисты управления установили, что 12 партий яблок, две из которых пытались ввезти под видом товара прикрытия — утеплителя из каменной ваты, а также лук-порей, корневой и листовой сельдерей, брокколи, свежий салат, шпинат, рукола и свежая капуста ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 23 Июль 2019, 21:33
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск