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Дата распечатки: 24.07.2019 11:15
 
24.07.2019 10:09 Общество

Мининформ заблокировал доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

Минск, 24 июля. За ненадлежащую рекламу ограничен доступ к 14 интернет-ресурсам, сообщило Министерство информации.

Решение принято "в соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Минского горисполкома, руководствуясь статьями 38, 511 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Названия сайтов не приводятся.

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