24.07.2019 10:09 Общество
Мининформ заблокировал доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу
Минск, 24 июля. За ненадлежащую рекламу ограничен доступ к 14 интернет-ресурсам, сообщило Министерство информации.
Решение принято "в соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Минского горисполкома, руководствуясь статьями 38, 511 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Названия сайтов не приводятся.