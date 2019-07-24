Бюджет прожиточного минимума увеличится на 3,1%

Минск, 24 июля. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 19 июля № 37 на период с 1 августа по 31 октября 2019 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает пресс-служба министерства, БПМ в среднем на душу населения установлен в 230 рублей 91 копейку, что на 3,1% больше по сравнению с нормативом, действующим с 1 мая по 31 июля.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: для трудоспособного населения — 257,05 рубля (прежний — 249,98); пенсионеров — 176,75 (171,38); студентов — 223,93 (216,97); детей в возрасте до трех лет — 147,18 (143,09); детей от трех до шести лет — 203,38 (197,42); детей от шести до 18 лет — 250,19 рубля (242,90).

В связи с изменением БПМ 1 августа увеличатся: минимальные трудовые пенсии; надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; социальные пенсии; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет; государственные пособия семьям, воспитывающим детей.