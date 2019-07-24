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Дата распечатки: 24.07.2019 12:43
 
24.07.2019 12:28 Общество

Госпогранкомитет: С начала сезона отпусков около 50 белорусских граждан не смогли выехать из страны из-за недействительного паспорта

Минск, 24 июля. С начала сезона отпусков около 50 граждан Беларуси не смогли выехать за рубеж из-за недействительных паспортов. Как сообщает Госпогранкомитет, в основном они пытались пересечь границу по просроченным документам, с порванными и разрисованными страницами, размытыми фотографиями и печатями.

"Только за два прошедших дня восемь наших соотечественников предъявили пограничникам недействительные паспорта", — отмечается в релизе.

К примеру, жительница Солигорска не смогла выехать через пункт пропуска "Новая Гута", так как ее паспорт недействителен уже 12 лет. В пунктах пропуска "Новая Рудня", "Словечно" и "Александровка" у двух женщин и мужчины были изъяты недействительные документы — два просроченных и один в ветхом состоянии (отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки их вклеить, испорченные влагой фото). В пункте пропуска "Веселовка" молодой человек предъявил паспорт, который находился в списке утерянных либо украденных.

"В результате невнимательного отношения к своему основному документу граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Их путешествие завершилось, так и не начавшись", — подчеркивается в сообщении.

Госпогранкомитет напоминает, что перед заграничной поездкой нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание подобных ситуаций.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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