Лукашенко подписал закон об отсрочках

Минск, 24 июля. Александр Лукашенко 24 июля подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства"

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ принят в целях "поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе". Ожидается, что он поможет решить проблему пополнения ВС на фоне существенного уменьшения количества молодых людей призывного возраста, а также в свете того, что в Беларуси существует 76 категорий граждан, которых не призывают на срочную службу и службу в резерве. При этом закон сохраняет все отсрочки от призыва "по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее".

"Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки, — говорится в сообщении пресс-службы. — Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва)".

Как подчеркивает пресс-служба, все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, "будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены".

"Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку", — отмечает пресс-служба главы государства.

Также сообщается, что Лукашенко поручил правительству "проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы".

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как сообщалось, 28 июня Совет Республики одобрил законопроект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Утром того же дня Палата представителей приняла его во втором чтении. За принятие документа проголосовало 85 депутатов, против — 9. Перед голосованием депутат Анна Канопацкая обратила внимание коллег на то, что законопроект, даже будучи принятым в первом чтении, вызвал "различные интерпретации норм и достаточно негативную реакцию в обществе". "Буквально за сутки в интернете против него было собрано 10 тысяч подписей. Я призываю вас принять взвешенное решение по этому законопроекту", — сказала она.

Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, согласно законопроекту, выпускники учебных заведений профессионально-технического характера до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.

22 июля Лукашенко подписал указ об осеннем призыве. Стартовавшая с этого момента призывная кампания будет проводиться по старым правилам до официального вступления упомянутого закона в силу.