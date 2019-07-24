БАТЭ выиграл у "Русенборга" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Борисов, 24 июля. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА борисовский БАТЭ выиграл на своем поле 2:1 у норвежского "Русенборга", неоднократного участника групповой стадии ЛЧ и Лиги Европы (мячи: Стасевич, 5, с пенальти, Скавыш, 51 — Конрадсен, 25).

Состав БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Туоминен, 85), Риос, Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага, Милич (Мукам, 78), Симович. В запасе: Черник, Йонассен, Березкин, Бессмертный, Ходжаниязов. Предупреждение получил Симович (21).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 6:17 в пользу "Русенборга" (первый тайм — 4:6), из них в створ ворот — 3:6 (2:3), угловые удары — 5:9 (4:4), штрафные удары — 9:15 (6:3), опасные атаки — 25:44 (15:16), офсайды — 1:1 (1:0).

На 53-й минуте болельщики БАТЭ по традиции аплодисментами почтили память председателя правления клуба Анатолия Капского, который скончался в сентябре прошлого года на 53-м году жизни. Нынешний еврокубковый сезон первый, который команда начала без него.

Ответная встреча соперников пройдет 31 июля на поле 26-кратного чемпиона Норвегии в Тронхейме. Победитель пары в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с лучшим в противостоянии "Марибор" (Словения) — АИК (Швеция). Проигравший опустится в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с "Сараево" (Босния и Герцеговина).

В 1-м квалификационном раунде БАТЭ обыграл польский "Пяст" (1:1 дома, 2:1 в гостях), а "Русенборг" был сильнее североирландского "Линфилда" (2:0 в гостях, 4:0 дома).

25 июля единственный оставшийся в Лиге Европы белорусский клуб — солигорский "Шахтер" — в первом матче 2-го квалификационного раунда встретится на своем поле с датским "Эсбьергом".