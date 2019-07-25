A1 Telekom Austria Group: Если власти Беларуси сделают выбор в пользу рынка с реальной сильной конкуренцией вместо монополии, это принесет инвестиции в страну

Вена, 25 июля. Компания A1 Telekom Austria Group готова к крупным инвестициям в Беларусь, связанным с развитием технологии 5G. Об этом заявил главный финансовый директор A1 Telekom Austria Group Зигфрид Майрхофер 25 июля в Вене на встрече с группой журналистов из Беларуси.

Основным условием для таких инвестиций главный финансовый специалист компании назвал возможность получить "серьезную долю частотного спектра 5G" в случае его распределения в Беларуси.

"Значительная часть наших инвестиционных планов на ближайшие годы зависит от распределения частот телекоммуникационного стандарта 5G. Мы готовы к серьезным инвестициям в развитие технологии 5G в Беларуси, основываясь на ноу-хау нашей компании, которые уже опробованы в Австрии", — заявил Майрхофер.

5G (сокращение от английского fifth generation) — пятое поколение технологий мобильной связи, более совершенное по сравнению с технологией 4G, которая широко используется в настоящее время.

A1 Telekom Austria Group управляет телекоммуникационными компаниями в семи странах Европы. В Беларуси она владеет компанией velcom | A1. По данным, которые озвучил Зигфрид Майрхофер, velcom | A1 занимает второе место на рынке конвергентных телекоммуникационных услуг в Беларуси. На 30 июня 2019 года число ее мобильных подписчиков достигло 4 млн 869 млн. Общий доход компании по итогам первой половины 2019 года составил в пересчете 199 млн евро, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом Майрхофер отметил, что "Беларусь имеет самую плохую сеть 4G в Европе по всем аспектам ее работы". В качестве главной причины такой ситуации представитель A1 Telekom Austria Group назвал монополию на предоставление технологии 4G в стране.

"Мы верим в то, что, если между операторами существует реальная конкуренция, каждая компания старается работать как можно лучше. Все зависит от решения властей Беларуси. Если они сделают выбор в пользу рынка с реальной сильной конкуренцией вместо монополии, это принесет инвестиции в страну", — сказал Майрхофер.

Как было отмечено на встрече, Беларусь и Руанда остаются единственными в мире странами, в которых существует монополия на предоставление услуг 4G. В Беларуси поставщиком этой услуги является компания beСloud.

"Мы готовы серьезно инвестировать в 5G в Беларуси, если получим долю данного частотного спектра. Эта технология позволит не просто сделать интернет в Беларуси более быстрым — она позволит предложить принципиально новые решения для бизнеса, основанные на технологии нарезки цифровых ресурсов или предоставления выделенных каналов мобильной связи для различных предприятий", — заявил представитель компании.