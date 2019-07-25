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Дата распечатки: 25.07.2019 22:20
 
25.07.2019 20:56 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Румас рассчитывает на помощь Латвии в устранении препятствий для активизации кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси со странами ЕС

Минск, 25 июля. Беларусь заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Латвией, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом 25 июля в Минске.

"Латвия традиционно входит в число основных торговых партнеров Беларуси. У нас в последние годы хорошая тенденция по росту товарооборота: в 2018 году он составил уже 583 млн долларов, — цитирует Румаса пресс-служба правительства. — Считаю, что нам не надо останавливаться: у нас есть большие перспективы, нам есть что вам предложить, есть наработки по углублению нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Румас выразил "заинтересованность в продолжении конструктивной линии Латвии по укреплению белорусско-европейского диалога и устранению препятствий для активизации кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси со странами Евросоюза".

Премьер-министр отметил, что у двух стран есть успешно реализуемый план мероприятий на среднесрочную перспективу, который включает в себя все направления — от логистики до медицины. Он предложил развивать сотрудничество, в том числе в транзитной сфере, и обозначил преимущества такого взаимодействия, обусловленные географическим положением стран-соседей.

Очередное заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии запланировано на октябрь 2019 года в Минске. "Думаю, что заседание межправкомиссии поможет найти новые подходы в сфере транспорта и логистики, туризма и других сферах", — сказал Ринкевичс.

Дипломатические отношения между Беларусью и Латвией установлены 7 апреля 1992 года. Товарооборот между странами в 2018 году составил около 583 млн долларов (рост на 32,9% к 2017 году), в том числе белорусский экспорт — 485,6 млн (+38,8%). В январе—мае 2019 года экспорт белорусских товаров в Латвию составил 167,3 млн долларов.

БелаПАН.

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