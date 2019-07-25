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Дата распечатки: 25.07.2019 11:37
 
25.07.2019 11:18 Общество

Сотрудника Новополоцкого отдела департамента охраны МВД подозревают в нелегальном наркообороте

Минск, 25 июля. Сотрудник Новополоцкого отдела департамента охраны МВД подозревается в нелегальном наркообороте.

Его выявили сотрудники главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. "Установлено, что 34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов. В последующем из зелья офицер приготовил марихуану, — говорится в сообщении. — В результате обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика. По результатам медицинских анализов, в организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства".

Подозреваемый задержан. Он утверждает, что хранил каннабис для собственного потребления.

В отношении офицера возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется его причастность к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков.

"МВД регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел", — отмечается в сообщении.

БелаПАН.

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