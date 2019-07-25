Нацбанк ожидает инфляцию по итогам года "вблизи 5%"

Минск, 25 июля. В первом полугодии инфляция несколько опережала целевой параметр, но ожидается, что по итогам года этот показатель сложится на уровне, близком к запланированным 5%, сообщает управление информации и общественных связей Национального банка.

Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в первом полугодии рассмотрели 25 июля участники расширенного заседания правления Нацбанка.



"В первом полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, что было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается", — говорится в сообщении Нацбанка.



Во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов. "По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%", — указывает регулятор.



Сложившиеся во втором квартале 2019 года монетарные условия, "отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, в целом сохраняли свой нейтральный характер", отмечает Нацбанк.



"В целях сохранения финансовой стабильности в первом полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы", — говорится в сообщении.



По оценке регулятора, достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности в совокупности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики.



Как сообщалось ранее, в июне потребительские цены снизились в Беларуси на 0,06% по сравнению с маем. С начала года (по сравнению с декабрем) инфляция в Беларуси составила 2,9%. В годовом выражении инфляция в июне (по сравнению с июнем 2018 года) составила 5,7%.