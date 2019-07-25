В Речице шестерых обвиняемых освободили от ответственности в зале суда в связи с поправками в УК

Гомель, 25 июля. В Речице шестерых обвиняемых освободили от ответственности прямо в зале суда в связи с изменением законодательства, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Поправки в Уголовный кодекс Беларуси, вступившие в силу 19 июля, коснулись преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, таких как лжепредпринимательство, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, нарушение антимонопольного законодательства и дискредитация деловой репутации конкурента. Кроме того, произведена частичная декриминализация такого преступления, как незаконная предпринимательская деятельность.



В тот же день, 19 июля, суд Речицкого района рассматривал уголовное дело в отношении шести человек по статьям экономической направленности и лжепредпринимательства. По информации пресс-службы Верховного суда, женщина создала и возглавила преступную группу, в состав которой вошли лица, занимавшиеся незаконной предпринимательской деятельностью. По данным следствия, они закупали в Литве овощи и фрукты, поставляли в Беларусь и продавали по подложным документам. В результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в 958 тыс. 998 рублей.



Однако в связи со вступлением силу закона, устраняющего наказуемость таких деяний, суд принял постановление об освобождении от уголовной ответственности этих граждан. Производство по уголовному делу прекращено. Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано.