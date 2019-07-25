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Дата распечатки: 25.07.2019 20:47
 
25.07.2019 20:28 Политика

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью 92-летнего президента Туниса

Минск, 25 июля. Александр Лукашенко направил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Туниса Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной президента этой страны.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о смерти президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" выразил "искренние соболезнования спикеру парламента, родным и близким президента, а также всему народу Туниса в связи с этой тяжелой утратой".

Беджи Каид Эс-Себси скончался 25 июля в возрасте 92 лет. На посту президента находился с 31 декабря 2014 года. Был самым пожилым президентом и самым старым главой государства после королевы Великобритании Елизаветы II (ей 93 года).

БелаПАН.

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