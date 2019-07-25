"Шахтер" выиграл у "Эсбьерга" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Минск, 25 июля. Солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 выиграл у датского "Эсбьерга" первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА (голы: Бакай, 5, Рыбак, 55). Встреча прошла 25 июля на поле белорусского клуба.

Состав хозяев: Климович (капитан), Матвейчик (Бурко, 52), Антич, Громыко (Януш, 87), Рыбак, Бакай, Сачивко, Ковалев, Сёке, Татарков (Баланович, 46), Эбонг. Предупреждения получили Матвейчик (13) и Татарков (29).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 10:11 в пользу гостей (первый тайм — 5:4), из них в створ ворот — 3:5 (2:0), опасные атаки — 29:39 (13:14), угловые удары — 4:8 (2:3), офсайды — 1:2 (1:2), штрафные удары — 10:13 (5:7).

Ответная встреча пройдет 1 августа в Дании. Победитель пары в 3-м квалификационном раунде ЛЕ встретится с лучшим в противостоянии "Торино" (Италия) — "Дебрецен" (Венгрия). В первом круге "Шахтер" дважды обыграл мальтийский "Хибернианс" (1:0 дома, 1:0 в гостях).

Накануне борисовский БАТЭ в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов выиграл дома у норвежского "Русенборга" — 2:1.