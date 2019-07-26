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Дата распечатки: 26.07.2019 19:41
 
26.07.2019 19:30 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз

МИД выразил протест в связи с "вмешательством правительства Литовской Республики" в сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования

Минск, 26 июля. Министерство иностранных дел 26 июля вызвало временного поверенного в делах Литвы в Беларуси, которому был заявлен протест.

"Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере", — считает МИД.

Такие действия литовской стороны "базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран".

Название субъекта хозяйствования и характер сделки не называются. БелаПАН пока не удалось получить пояснение внешнеполитического ведомства.

БелаПАН.

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