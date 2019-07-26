26.07.2019 13:56 Фото
Выставка-показ техники МЗКТ проходит в Минске
26 июля на Октябрьской площади в Минске проходит выставка-показ техники Минского завода колесных тягачей. Это одно из мероприятий, посвященных 65-летию МЗКТ.
26 июля на Октябрьской площади в Минске проходит выставка-показ техники Минского завода колесных тягачей. Это одно из мероприятий, посвященных 65-летию МЗКТ.
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