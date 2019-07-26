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Дата распечатки: 26.07.2019 15:10
 
26.07.2019 13:56 Фото

Выставка-показ техники МЗКТ проходит в Минске

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26 июля на Октябрьской площади в Минске проходит выставка-показ техники Минского завода колесных тягачей. Это одно из мероприятий, посвященных 65-летию МЗКТ.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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