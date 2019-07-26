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Дата распечатки: 26.07.2019 19:42
 
26.07.2019 18:39 Экономика, Финансы

Макей: Беларусь поддержит совместные взаимовыгодные инициативы с ЕБРР в различных сферах экономики

Минск, 26 июля. Состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития обсуждены 26 июля на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с главой представительства ЕБРР Александром Пивоварским.

Стороны рассмотрели ход реализации ключевых проектов, включая проекты по модернизации инфраструктуры, привлечению стратегических инвесторов на белорусские предприятия реального сектора и в государственные банки, совершенствованию системы управления предприятиями и повышению инвестиционной привлекательности страны, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Макей "подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с ЕБРР, высокий уровень двусторонних контактов с руководством банка, а также заверил в поддержке белорусской стороной совместных взаимовыгодных инициатив в различных сферах экономики".

БелаПАН.

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