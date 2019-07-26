Румас: За спиною крупных предприятий менее заметны проблемы небольших производств

Минск, 26 июля. Создание условий для развития частного бизнеса и привлечение инвестиций являются основными задачами для руководства Солигорского района, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Солигорского райисполкома.

Ранее Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить ускоренное развитие 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек. Солигорск — один из них.

"Мы практически подошли к финишу пятилетки. От того, как сработает каждый город, район, зависят результаты страны, — заявил Румас, слова которого приводит пресс-служба правительства. — Особое внимание правительство уделяет работе наших валообразующих регионов, и Солигорский — один из крупных индустриальных районов. На его долю приходится 31% промышленной продукции области и 3,9% всей промышленной продукции страны".

Средняя зарплата в 1,5 раза выше, чем в области и стране, бюджет бездотационный, результаты неплохие, отметил премьер-министр.

Такая ситуация, по его словам, сложилась во многом благодаря флагману — "Беларуськалию". "И здесь есть риск: за спиною таких крупных предприятий менее заметны проблемы небольших производств. Правительство сталкивалось с такой ситуацией в Мозырском, Оршанском, Борисовском районах, в Новополоцке. Люди оценивают нашу работу не по показателям, а по своей заработной плате, стабильной работе своего предприятия, возможности строительства жилья, получения необходимых услуг", — подчеркнул Румас.

По его словам, под пристальным вниманием и районной, и областной ветвей власти должна находиться работа малых и средних предприятий. В Солигорском районе сокращается количество организаций малого и среднего бизнеса. "Создать условия для их роста и укрупнения, возникновения новых частных предприятий — первая целевая задача для райисполкома. Декрет № 7 по предпринимательству должен стать основным документом для реализации на местах", — заявил премьер-министр.

В то же время на 2019—2020 годы район прогнозирует снижение инвестиций на 21,7% по сравнению с 2018-м. "Генерация новых проектов должна идти постоянно, а район — стать хорошей площадкой для инвесторов. Это вторая целевая задача. Область не должна оставаться в стороне. Помощь в продвижении проектов, поиске инвесторов, создании условий — за облисполкомом", — сказал Румас.

"Особое внимание" он обратил на заработную плату. Пока прогнозы практически по всем ключевым предприятиям показывают отставание производительности труда как по добавленной стоимости, так и по выручке.

Солигорский район находится в зоне риска по напряженности ситуации на рынке труда. Количество уволенных превышает число принятых. Смертность в районе превышает рождаемость. "Это очень важный вопрос. Облисполком, привлекайте Минздрав, не оставайтесь в стороне от проблемы. Должны быть выработаны меры, которые в корне переломят ситуацию", — поручил Румас.

"Все эти направления, — заявил он, — должны найти отражение в программных документах на следующую пятилетку. Для решения задачи по выходу на ВВП в объеме 100 млрд долларов каждый регион (город, район, область) должен прирасти не менее чем в полтора раза за пятилетку".