Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Новополоцком заводе белково-витаминных концентратов

Минск, 26 июля. Инвестиционный проект на сумму 100 млн рублей планируется реализовать на базе Новополоцкого завода белково-витаминных концентратов. Соответствующий указ № 280 подписал 26 июля Александр Лукашенко.

Предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса завода "будет осуществлен инвестиционный проект по созданию новых производств малотоннажной химии и нефтехимии". Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия, сообщила пресс-служба президента.