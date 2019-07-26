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Дата распечатки: 26.07.2019 22:45
 
26.07.2019 21:05 Экономика

Россельхознадзор: Из Беларуси пытались ввезти яблоки под видом ветоши, а также рога лося и оленя

Минск, 26 июля. В Смоленской области с 23 по 25 июля уничтожено 104,37 тонны ввезенной из Беларуси растениеводческой продукции неизвестного происхождения, сообщил Россельхознадзор.

Специалисты ведомства установили, что шесть партий яблок, три из которых перевозились под видом товара прикрытия — ветоши, а также лук-порей, корневой сельдерей, капуста брокколи, листовой сельдерей, свежий салат, свежий шпинат, свежая рукола были без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Грузы уничтожены "путем захоронения после предварительного измельчения".

Кроме того, на одной из региональных автодорог при движении в обход официального пункта учета полиция задержала транспортное средство под управлением гражданина Беларуси, который перевозил 100 рогов лося и оленя. Охотничьи трофеи перевозились без ветеринарных сопроводительных документов. Принято решение вернуть рога "на сопредельную территорию".

БелаПАН.

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