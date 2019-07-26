На месте крушения грузового поезда в Витебской области идет ремонт железнодорожного полотна

Минск, 26 июля. На месте крушения грузового поезда в Витебской области вечером 26 июля начался ремонт железнодорожного полотна, сообщило МЧС.

В 16.50 "на колесные пары установлены все цистерны". Накануне вечером из поврежденной цистерны был откачан весь сжиженный газ.

ЧП произошло вечером 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье.

С рельсов сошло 15 цистерн грузового поезда (ранее Белорусская железная дорога сообщила о 18 цистернах). Всего в составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, вагон с древесиной и 28 порожних полувагонов.

По информации МЧС, никто не пострадал. Утечка пропана была обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку. 53 вагона отбуксировали на безопасное расстояние, была "обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя".

442 пассажирам двух дизель-поездов были предоставлены автобусы и организована их доставка к месту назначения.

64 жителя двух ближайших садоводческих товариществ "Железнодорожник" и "Березка" были эвакуированы из опасной зоны автобусами районного отдела образования и местного сельскохозяйственного предприятия в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения. Часть людей покинули дачные участки на личном транспорте, часть доставили домой на автобусах.