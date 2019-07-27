Восстановлено движение на месте крушения грузового поезда в Витебской области

Минск, 27 июля. Последствия железнодорожной аварии в Витебской области полностью ликвидированы в 0.25 27 июля, сообщило МЧС. Движение поездов восстановлено.

По информации пресс-службы Белорусской железной дороги, поезда международных, межрегиональных и региональных линий "следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения". Продажа проездных документов (билетов) осуществляются "в штатном режиме".

БЖД "выражает благодарность Витебскому областному исполнительному комитету, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, а также УП "Витебскоблгаз" и ОАО "Витебскоблавтотранс" за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося". "Особые слова благодарности за понимание и терпение" БЖД выражает пассажирам и приносит свои извинения за причиненные неудобства.

ЧП произошло вечером 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье.

С рельсов сошло 15 цистерн грузового поезда (ранее Белорусская железная дорога сообщила о 18 цистернах). Всего в составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, вагон с древесиной и 28 порожних полувагонов.

По информации МЧС, никто не пострадал. Утечка пропана была обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку. 53 вагона отбуксировали на безопасное расстояние, была "обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя".

442 пассажирам двух дизель-поездов были предоставлены автобусы и организована их доставка к месту назначения.

64 жителя двух ближайших садоводческих товариществ "Железнодорожник" и "Березка" были эвакуированы из опасной зоны автобусами районного отдела образования и местного сельскохозяйственного предприятия в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения. Часть людей покинули дачные участки на личном транспорте, часть доставили домой на автобусах.