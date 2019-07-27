В Ветковском районе полуторагодовалая девочка ушла от родителей

Гомель, 26 июля. В Ветковском районе 26 июля искали девочку возрастом полтора года. Она ушла от родителей и прошла в одиночку километр по полю.

Как сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, семейная пара из Минска приехала в деревню Хальч Ветковского района в гости к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли отдыхать на реку Сож недалеко от деревни. Примерно в 19.30 младшая дочка исчезла из виду.

Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу РОВД. На место выехали сотрудники милиции и следственно-оперативная группа.

В километре от места отдыха девочку нашел оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Она шла по дороге к деревне. Ребенка передали родителям.