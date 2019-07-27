Вадим Саранчуков стал лауреатом памятного знака имени Виктора Ивашкевича
Минск, 27 июля. Лидер гродненской организации Партии БНФ, заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков награжден памятным знаком имени Виктора Ивашкевича (1959—2013).
Знак учрежден Партией БНФ и вручается ежегодно 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, за организацию наиболее значимых массовых акций. Саранчуков награжден за организацию в Гродно 23 марта празднования 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.
"Я рад, что эта акция объединила и гродненцев, и минчан, представителей разных политических партий и общественных движений, — отметил, вручая знак, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, слова которого приводит партийная пресс-служба. — Мне особенно приятно, что "мотором" этого движения стал наш, фронтовский человек, который продемонстрировал настоящие лидерские качества, и способность к строительству местных коалиций".
Обладатель награды определен в шестой раз. Год назад знаком был награжден основатель культурной площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус, до этого — ветеран национального движения Нина Багинская, лидер общественной организации "Альтернатива" (в Беларуси не зарегистрирована) Олег Корбан, кинорежиссер и общественный деятель Ольга Николайчик и Дмитрий Дашкевич.
Памятный знак был основан Партией БНФ в январе 2014 года в память об известном оппозиционном политике Викторе Ивашкевиче, который скончался на 55-м году жизни в октябре 2013 года после тяжелой и продолжительной болезни. Знаком награждают лиц, группы лиц или организации, которые были инициаторами или организаторами наиболее значимых массовых акций, в том числе митингов, демонстраций, пикетов, шествий, авто- или велопробегов.