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Дата распечатки: 29.07.2019 14:19
 
29.07.2019 13:30 Политика

Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

Минск, 29 июля. Александр Лукашенко 29 июля произвел ряд кадровых назначений.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил председателем Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, который до этого был первым заместителем председателем Гомельского облисполкома. 

Помощником президента — инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич, бывший председатель Копыльского райисполкома.

Александр Гурьянов назначен послом в Республике Сан-Марино по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

председателем Глубокского райисполкома — Александра Шубского;

председателем Шумилинского райисполкома — Виктора Гуторова;

председателем Житковичского райисполкома — Александра Сидоренко;

председателем Кормянского райисполкома — Андрея Турука;

председателем Воложинского райисполкома — Евгения Круковича;

председателем Любанского райисполкома — Валерия Мельника;

председателем Копыльского райисполкома — Сергея Пилищика;

председателем Горецкого райисполкома — Александра Бутарева;

председателем Кировского райисполкома — Михаила Гулого;

председателем Круглянского райисполкома — Степана Полонникова;

председателем Осиповичского райисполкома — Константина Жигуцкого;

председателем Славгородского райисполкома — Сергея Михалюты;

главой администрации Первомайского района Бобруйска — Виталия Власевича;

генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" — Дмитрия Корчика;

председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" — Александра Осмоловского;

заместителем министра образования — Александра Кадлубая;

первым заместителем министра связи и информатизации — Сергея Нестеровича;

заместителем начальника Белорусской железной дороги — Андрея Якобсона.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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