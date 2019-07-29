Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений
Минск, 29 июля. Александр Лукашенко 29 июля произвел ряд кадровых назначений.
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил председателем Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, который до этого был первым заместителем председателем Гомельского облисполкома.
Помощником президента — инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич, бывший председатель Копыльского райисполкома.
Александр Гурьянов назначен послом в Республике Сан-Марино по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
председателем Глубокского райисполкома — Александра Шубского;
председателем Шумилинского райисполкома — Виктора Гуторова;
председателем Житковичского райисполкома — Александра Сидоренко;
председателем Кормянского райисполкома — Андрея Турука;
председателем Воложинского райисполкома — Евгения Круковича;
председателем Любанского райисполкома — Валерия Мельника;
председателем Копыльского райисполкома — Сергея Пилищика;
председателем Горецкого райисполкома — Александра Бутарева;
председателем Кировского райисполкома — Михаила Гулого;
председателем Круглянского райисполкома — Степана Полонникова;
председателем Осиповичского райисполкома — Константина Жигуцкого;
председателем Славгородского райисполкома — Сергея Михалюты;
главой администрации Первомайского района Бобруйска — Виталия Власевича;
генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" — Дмитрия Корчика;
председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" — Александра Осмоловского;
заместителем министра образования — Александра Кадлубая;
первым заместителем министра связи и информатизации — Сергея Нестеровича;
заместителем начальника Белорусской железной дороги — Андрея Якобсона.