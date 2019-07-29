Лукашенко "убедительно просит" организовать выборы на "достойном уровне" и обеспечить рост зарплаты в регионах

Минск, 29 июля. "Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне", — заявил Александр Лукашенко, согласовывая 29 июля назначение руководителей местных исполнительных органов.

"Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



Глава государства признал, что население критикует власть, но в целом ее поддерживает. "Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям. Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали", — сказал Лукашенко.

Он также потребовал от местных органов власти обеспечить рост заработной платы в регионах. "Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя", — подчеркнул Лукашенко.



Как сообщалось ранее, сегодня глава государства назначил новых председателей Гомельского облисполкома, а также Глубокского, Шумилинского, Житковичского, Кормянского, Воложинского, Любанского, Копыльского, Горецкого, Кировского, Круглянского, Осиповичского и Славгородского райисполкомов.