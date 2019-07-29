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Дата распечатки: 29.07.2019 18:52
 
29.07.2019 18:01 Общество

Двое рабочих получили травмы на территории строящейся АЭС

Минск, 29 июля. Двое рабочих получили травмы на строительстве Белорусской АЭС, сообщил Следственный комитет.

В полдень 27 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании при исполнении трудовых обязанностей 59-летнего и 23-летнего работников одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце. Следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося и руководители.

Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля "МАЗ" с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках необходимых проверочных и процессуальных действий. Изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, а также меры для устранения причин и условий, способствовавших факту травмирования", — отмечается в релизе.

СК распространил свое сообщение через 2,5 часа после того, как информация о ЧП была размещена в популярном телеграм-канале Nexta.

БелаПАН.

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