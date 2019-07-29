Лукашенко подписал закон, изменяющий ответственность за нарушения в сфере охотничьего хозяйства

Минск, 29 июля. Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".

Документ предусматривает, в частности, введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов, сообщила пресс-служба президента.

"Законом усовершенствован с учетом правоприменительной практики порядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие", — отмечается в релизе.

Физические лица "наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел".

"В целях комплексной корректировки" Кодекса об административных правонарушениях в закон включены нормы, предусматривающие "совершенствование мер административной ответственности за пропаганду нацизма".