Прокурор запросил смертную казнь для жителя Витебского района, обвиняемого в убийстве двух пенсионерок

Минск, 29 июля. В Витебском областном суде 30 июля будет объявлен приговор по уголовному делу жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиняемого в убийстве двух пенсионерок в деревне Присушино (ч. 2 ст.139 УК). Прокурор Виталий Сузанский запросил применить в отношении обвиняемого высшую меру наказания — расстрел, сообщил правозащитный сайт vitebskspring.org.

По словам прокурора, которые приводит сайт, Павлов уже ранее совершал убийство, и это является отягчающим обстоятельством. Сузанский квалифицировал его действия как "особо опасный рецидив преступления".

Предварительное следствие инкриминировало Павлову еще и разбой (ч. 3 ст. 207 УК), однако прокурор отверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч. 2 ст. 205 (кража).

Адвокат убеждала судебную коллегию, что убийство произошло из-за спора и было спровоцировано одной из женщин, которая будто бы оскорбляла Павлова, так как имела претензии к качеству построено им сарая.

В последнем слове Павлов "выразил сожаление и раскаяние в содеянном" и попросил не применять в его отношении высшую меру.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела родных сестер, 78-летней и 76-летней, с телесными повреждениями. В результате подворового обхода и опроса местного населения, а также отработки лиц, представляющих оперативный интерес, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. По месту жительства в близлежащей деревне был задержан мужчина 1969 года рождения. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый периодически оказывал женщинам помощь "по различным хозяйственным вопросам" и знал, где могут храниться их денежные средства. По версии следствия, днем 30 декабря 2018 года "с целью совершения разбойного нападения и убийства" он проник в дом, где проживали пенсионерки, напал на них и стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. "После этого обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся", — отмечалось в сообщении СК.