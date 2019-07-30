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Дата распечатки: 30.07.2019 17:40
 
30.07.2019 16:04 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Венгерский лоукостер Wizz Air может начать полеты между Минском и Будапештом весной 2020 года

Минск, 30 июля. Венгерский лоукостер Wizz Air может начать полеты между Минском и Будапештом весной 2020 года.

Как сообщили БелаПАН в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Венгерская авиационная администрация направила в адрес департамента проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт — Минск венгерского перевозчика Wizz Air. "В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию", — отметили в департаменте.

О том, что венгерский лоукостер Wizz Air может начать полеты из Будапешта в Минск, заявил журналистам 6 ноября 2018 года перед началом белорусско-венгерского бизнес-форума в Минске государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Чаба Балог.

"У нас хорошие отношения с компанией Wizz Air, мы намерены попросить их организовать прямые рейсы из Будапешта в Минск. Наверное, в следующем году их представители приедут для заключения конкретных договоров", — сказал госсекретарь. 

По его мнению, двух-трех рейсов в неделю авиакомпании "Белавиа" недостаточно для налаживания экономических и человеческих отношений между странами. "Без этого не только прилетать туристам, но и бизнесменам трудно работать", — заявил Балог.

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания. Работает главным образом на рынке Центральной Европы и предлагает пассажирам рейсы по более чем 600 маршрутам из 25 базовых аэропортов региона.

Марина Носова, БелаПАН.

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